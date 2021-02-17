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  17 февраля 2021
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«Камины фей» в турецкой Каппадокии покрылись снегом. Фото

CentralAsia (CA) -  Знаменитые «Камины фей» в турецкой Каппадокии покрылись снегом на фоне морозной погоды в этой части Анатолии. Об этом пишет агентство Anadolu.

Один из основных туристических центров Турции, внесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в последние дни напоминает сцену из волшебной зимней сказки.

Часть туристов предпочитает пешие прогулки по заснеженным долинам, а часть посещает достопримечательности на машинах.

На фоне ухудшения погодных условий в Каппадокии до 19 февраля отменены полеты на воздушном шаре.

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