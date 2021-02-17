«Камины фей» в турецкой Каппадокии покрылись снегом. Фото
- Азия и мир, общество
- 15:57, 17 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Знаменитые «Камины фей» в турецкой Каппадокии покрылись снегом на фоне морозной погоды в этой части Анатолии. Об этом пишет агентство Anadolu.
Один из основных туристических центров Турции, внесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в последние дни напоминает сцену из волшебной зимней сказки.
Часть туристов предпочитает пешие прогулки по заснеженным долинам, а часть посещает достопримечательности на машинах.
На фоне ухудшения погодных условий в Каппадокии до 19 февраля отменены полеты на воздушном шаре.