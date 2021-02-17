Билл Гейтс назвал главный способ спасти мир от климатической катастрофы

CentralAsia (CA) - Американский предприниматель, филантроп и основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Technology Review рассказал, как состоятельные государства могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы.



«Я считаю, что все богатые страны должны перейти на стопроцентно синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем», - сказал он.

Гейтс надеется, что переход на растительные белки поможет сократить выбросы метана, производимые животноводством.



Он считает, что самой сложной задачей для человечества является достижение климатической нейтральности. Для этого, по его мнению, необходимо сосредоточиться на снижении выбросов парниковых газов от сжигания угля, нефти и газа.



Как отмечает Sky News, из-за отрыжек выращиваемых на убой коров происходит выброс мощного парникового газа – метана. По данным исследователей Global Carbon Project, количество метана в атмосфере резко выросло с 2000 по 2017 год, и это может привести к повышению средних температур на 4℃ к концу века.