В Душанбе с особой жестокостью убили таксиста
- Таджикистан, происшествия
- 17:21, 17 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - В Душанбе сотрудники милиции задержали 21-летнего жителя района Джайхун Хатлонской области, подозреваемого в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом сообщает Азия-Плюс со ссылкой на МВД Таджикистана.
«Задержанный 15 февраля примерно в 20:00 на территории столичной улицы Дехоти, находясь в салоне автомашины «Хундай-Салярис», нанес водителю, занимающемуся частным извозом пассажиров, 42 ножевых удара», - говорится в сообщении ведомства.
Водитель 31-летний житель района Рудаки скончался на месте трагедии, а предполагаемый убийца скрылся.
По данному факту ведется расследование, в рамках которого будут установлены мотивы убийства, отмечается в сообщении.
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