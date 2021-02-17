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  17 февраля 2021
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В Душанбе с особой жестокостью убили таксиста

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе сотрудники милиции задержали 21-летнего жителя района Джайхун Хатлонской области, подозреваемого в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом сообщает Азия-Плюс со ссылкой на МВД Таджикистана.

«Задержанный 15 февраля примерно в 20:00 на территории столичной улицы Дехоти, находясь в салоне автомашины «Хундай-Салярис», нанес водителю, занимающемуся частным извозом пассажиров, 42 ножевых удара», - говорится в сообщении ведомства.

Водитель 31-летний житель района Рудаки скончался на месте трагедии, а предполагаемый убийца скрылся.

По данному факту ведется расследование, в рамках которого будут установлены мотивы убийства, отмечается в сообщении.

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