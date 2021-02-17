В Душанбе с особой жестокостью убили таксиста

CentralAsia (TJ) - В Душанбе сотрудники милиции задержали 21-летнего жителя района Джайхун Хатлонской области, подозреваемого в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом сообщает Азия-Плюс со ссылкой на МВД Таджикистана.



«Задержанный 15 февраля примерно в 20:00 на территории столичной улицы Дехоти, находясь в салоне автомашины «Хундай-Салярис», нанес водителю, занимающемуся частным извозом пассажиров, 42 ножевых удара», - говорится в сообщении ведомства.



Водитель 31-летний житель района Рудаки скончался на месте трагедии, а предполагаемый убийца скрылся.



По данному факту ведется расследование, в рамках которого будут установлены мотивы убийства, отмечается в сообщении.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения