Гурбангулы Бердымухамедов принял главу МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова

- Туркменистан, политика
- 18:11, 17 февраля 2021
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CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, 17 февраля был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Министр передал послание президенту Узбекистана Шавката Мирзиёева главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
На встрече состоялся обмен мнениями о ходе практической реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем уровне, сообщила пресс-служба МИД.
На встрече отдельное внимание уделено перспективам развития многостороннего сотрудничества в Центральной Азии, реализации инфраструктурных и транспортно-коммуникационных проектов для выхода на новые региональные рынки.
В ходе переговоров обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.