Гурбангулы Бердымухамедов принял главу МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова

CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, 17 февраля был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Министр передал послание президенту Узбекистана Шавката Мирзиёева главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

На встрече состоялся обмен мнениями о ходе практической реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем уровне, сообщила пресс-служба МИД.

На встрече отдельное внимание уделено перспективам развития многостороннего сотрудничества в Центральной Азии, реализации инфраструктурных и транспортно-коммуникационных проектов для выхода на новые региональные рынки.

В ходе переговоров обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.