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  17 февраля 2021
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Гурбангулы Бердымухамедов принял главу МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова

CentralAsia (TM) -  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, 17 февраля был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Министр передал послание президенту Узбекистана Шавката Мирзиёева главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

На встрече состоялся обмен мнениями о ходе практической реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем уровне, сообщила пресс-служба МИД.

На встрече отдельное внимание уделено перспективам развития многостороннего сотрудничества в Центральной Азии, реализации инфраструктурных и транспортно-коммуникационных проектов для выхода на новые региональные рынки.

В ходе переговоров обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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