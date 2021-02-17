Таможенный пост «Джартепа» на границе Узбекистана и Таджикистана открылся для студентов
- Таджикистан, общество
- 18:36, 17 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - С 17 февраля текущего года студентам разрешено передвижение через пограничный таможенный пост «Джартепа» в Ургутском районе, расположенный на границе с Республикой Таджикистан. Об этом сообщили в информационной службе ГТК по Самаркандской области.
Из-за пандемии до сих пор студенты могли выезжать в Республику Таджикистан только через пограничные пункты пропуска «Сариосиё», «Ойбек» и «Плотина». Отмечается, что КПП «Джартепа» открыли исходя их многочисленных обращений обучающейся молодежи.
Пост предусматривает передвижение грузовых автомобилей международных перевозок по экспортно-импортным операциям предприятий, работающих в настоящее время только в Самаркандской области, и студентов.
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