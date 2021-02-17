В Ташкенте состоится финансово-банковский форум СНГ

CentralAsia (UZ) - Представители ЦБ и Финансово-банковского форума СНГ запланировали проведение форума в июне, а также вопросы сотрудничества между финансовыми институтами Узбекистана и России, сообщила пресс-служба Центробанка Узбекистана.

Как сообщается, в Центральном банке РУз состоялась встреча с представителями Финансово-банковского совета СНГ.

В ходе встречи обсуждались перспективные программы сотрудничества финансовых институтов Республики Узбекистан и Российской Федерации. Отмечалось, что в настоящее время Финансово-банковский совет СНГ реализует ряд стратегических программ как финансового, так и социального характера, имеющих важное значение для развития интеграционных процессов на пространстве государств – участников СНГ. Данные программы реализуются совместно и с коммерческими банками Узбекистана.

Стороны также рассмотрели сотрудничество и участие в подготовке Международного финансово-банковского форума государств – участников СНГ в г. Ташкенте, который запланирован на июнь текущего года.

Вместе с тем, на встречи обсуждались вопросы, связанные с возможностями углубления сотрудничества между финансовыми институтами стран СНГ.