В Узбекистане легковушка сорвалась в обрыв. Погибли 2 пассажира (видео)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане автомобиль марки Lacetti упал в овраг глубиной 45-50 метров. Погибли два человека.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне, 16 февраля, в Кашкадарье. Житель села Авгонбог Гузарского района выехал на собственном авто вместе с пассажирами в направлении Термеза. Примерно в 4.30 утра в районе села Яшнобод Дехканабадского района водитель авто потерял управление и вылетел с дороги в овраг, глубина которого составляет около 50 метров.

Двое пассажиров скончались на месте ДТП. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.