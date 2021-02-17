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  17 февраля 2021
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В Узбекистане легковушка сорвалась в обрыв. Погибли 2 пассажира (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане автомобиль марки Lacetti упал в овраг глубиной 45-50 метров. Погибли два человека.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне, 16 февраля, в Кашкадарье. Житель села Авгонбог Гузарского района выехал на собственном авто вместе с пассажирами в направлении Термеза. Примерно в 4.30 утра в районе села Яшнобод Дехканабадского района водитель авто потерял управление и вылетел с дороги в овраг, глубина которого составляет около 50 метров.

Двое пассажиров скончались на месте ДТП. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.

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