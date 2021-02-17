В Таджикистане разработан вариант воинских званий на госязыке

CentralAsia (TJ) - Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана предложил на утверждение в правительств страны воинские звания на таджикском языке. Об этом сообщил на пресс-конференции 17 февраля заведующий отделом терминологии комитета Абдурахим Зульфониён, передает Asia-Plus.

«Два года назад рабочая группа, в которую входили лингвисты, учёные и сотрудники правоохранительных органов, разработала военную терминологию на таджикском языке. В окончательном виде эти названия были направлены на рассмотрение правительства», - сказал он.

Абдурахим Зулфониён сказал, что в случае одобрения со стороны правительства, воинские звания на таджикском языке будут такими:

ефрейтор - радабон, младший сержант - даставар, сержант - дастаёр, старший сержант - дастабон, старшина - сардаста, прапорщик – силахбон, лейтенант - тахамдор, капитан – тахамтан, майор – саргурд, подполковник – сархангёр, полковник – сарханг, генерал – солор, генерал-майор – гундсолор, генерал-лейтенант – лашкарсолор, генерал-полковник – сипахсолор и генерал армии – артишсолор.

Еще в октябре прошлого года представители Минобороны Таджикистана заявили, что национализация воинских званий зависит не только от их ведомства.

В то время глава пресс-центра Минобороны Фаридун Махмадалиев говорил, что национализация воинских званий предлагалась министерству уже несколько раз, но принятие решения по этому поводу не является исключительной ответственностью Министерства обороны.

Он отмечал, что в самом министерстве «этот вопрос рассматривается и будет реализован в будущем».

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