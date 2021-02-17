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  17 февраля 2021
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МИД Узбекистана и Туркменистана подписали программу сотрудничества на 2021-2022 годы

CentralAsia (TM) -  В рамках рабочего визита министр иностранных дел 17 февраля Абдулазиз Камилов провел встречу с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшей активизации узбекско-туркменских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях.

Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, сообщает пресс-служба МИДа.

Особое внимание уделялось современной ситуации в Центральной Азии, осуществляемой совместной работе по дальнейшему развитию регионального сотрудничества и открывающимся возможностям по выходу на новый – межрегиональный уровень взаимосвязанности.

Министр пригласил туркменскую сторону на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в этом году в г.Ташкенте.

По итогам мероприятия подписана Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана на 2021-2022 годы.

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