Изучается монгольский циклон

CentralAsia (MNG) - Монгольский циклон — главная движущая сила метеорологии в Юго-Восточной Азии. Этот циклон известен тем, что переносит аэрозоли, влияя на то, где образуются осадки. Метеорологи ищут способы улучшить сезонные прогнозы взаимосвязи между монгольским циклоном и Южной Азией. Эти особенности являются основными компонентами летнего муссона в Восточной Азии (East Asian summer monsoon - EASM) и соответствующих сильных дождей. Новое исследование предполагает, что анализ этих явлений в верхних слоях атмосферы улучшит навыки прогнозирования летних осадков в Китае.

«Более низкая сезонная предсказуемость EASM может произойти, когда колесо сцепления монгольского циклона и Южной Азии будет преобладать над Восточной Азией». - сказал профессор Цунвен Чжу, возглавляющий межсезонную исследовательскую группу (season-to-season - S2S) в Институте климатической системы Китайской академии метеорологических наук. Он и его команда S2S только что опубликовали запись в журнале «Успехи в области атмосферных наук» (Advances in Atmospheric Sciences), в которой подчеркивается, что EASM представляет собой серьезную проблему для прогнозирования дождя.

EASM имеет трехмерную циркуляцию, затрагивающую многие слои атмосферы. Когда монгольский циклон сочетается с пиком в Южной Азии, это сложная система, из-за которой количество осадков меняется в зависимости от сезона в течение года. Такая изменчивость в Восточной Азии интересует метеорологов, которые хотят улучшить свои возможности прогнозирования сезонных осадков и межгодовых изменений.

Команда S2S также проанализировала, как температура поверхности моря (ТПМ) повлияла на аномалии летних осадков в Китае, используя данные за период с 1979 по 2015 год. В большинстве случаев результаты показывают слабую связь между осадками в Юго-Восточной Азии и преобладающими аномалиями ТПО в тропической части Тихого океана, Индийского и Северо-Атлантического океанов.

Доктор Конгвен Чжу и его коллеги обнаружили, что связь между монгольским циклоном над северной Азией и южноазиатским пиком около Тибетского плато оказала большее влияние на сезонные осадки, чем аномалии ТПМ в период 1979-2015 годов. Заметное взаимодействие между этими двумя циркуляциями происходит в верхней тропосфере, примерно на 10 км над поверхностью, при среднем давлении 200 гПа.

Еще одно заметное влияние существует между тропическими низменными уровнями западной части Тихого океана и верхними уровнями Южной Азии посредством ветрового потока с востока на запад над юго-восточной Азией. Это второе «соединительное колесо», по словам доктора Конгвен Чжу, преобладало в сезонных аномалиях осадков в среднем и нижнем течении реки Янцзы. С помощью этих новых данных его команда достигла более высокой предсказуемости осадков, связав свои данные с внешним тропическим воздействием Эль-Ниньо-Южного колебания (El Niño-Southern Oscillation - ENSO).

Несмотря на это, взаимосвязь между монгольским циклоном и южноазиатским пиком происходит чаще, что свидетельствует о проблемах прогнозирования летних осадков по всему Китаю. В исследованиях, использующих наборы данных за 24 и 7 лет, результаты показывают, что это взаимодействие циклон / антициклон (низкое / высокое давление) составляет около 66% сезонных аномалий осадков в Китае.

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