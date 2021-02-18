Правительства от Монголии до Мали стремятся возобновить сделки по добыче полезных ископаемых

CentralAsia (MNG) - Некоторые богатые ресурсами развивающиеся страны стремятся переписать контракты на добычу полезных ископаемых и ускорить выплату дивидендов, для реализации которых могут потребоваться годы по сделкам, которые, по мнению экспертов, склоняются в пользу компаний.

Эксперты считают, что любой шаг к пересмотру соглашений вызовет сопротивление со стороны майнеров, опасающихся угроз для своей прибыли, а предыдущие попытки вызвали затяжные споры.

Монголия стала последней страной, которая потребовала более выгодных условий, требуя увеличения налоговых поступлений с медно-золотого рудника Оюу-Толгой компании Rio Tinto, пока она ждет дивидендов. В Западной Африке Мали заявила, что попытается возобновить контракты на добычу полезных ископаемых, из-за которых государству придется годами ждать выплаты дивидендов.

«Сегодня мы просим африканских стран получить больше пользы от добычи полезных ископаемых», - сказал Абдулай Пона, президент Горнорудной палаты Мали.

Исторический дисбаланс сил между богатыми полезными ископаемыми, но бедными с деньгами странами и многонациональными горнодобывающими компаниями оставил в наследство невыгодные сделки, которые были чрезмерно щедрыми для инвесторов, сказала Александра Ридхед, руководитель налоговой и добывающей отраслей Международного института устойчивого развития.

Финансовое напряжение, которое испытывают правительства в связи с пандемией COVID-19, может привести к более строгому соблюдению существующих налоговых законов и более тщательному анализу сделок, сказал Ридхед.

Правительства настаивают на более быстрых выплатах, поскольку цены на металлы, от золота до меди, достигли многолетних максимумов, сигнализируя о том, что, по словам инвестиционных банкиров, начинается еще один сырьевой суперцикл.

Glencore остается в разногласиях с Демократической Республикой Конго почти через три года после того, как страна подписала новый закон о добыче полезных ископаемых, заявил во вторник генеральный директор компании Иван Глазенберг. Кодекс 2018 года увеличил роялти на кобальт, медь и золото.

«Мы все еще ведем переговоры с правительством ... мы не приняли изменение старого кодекса на новый», - сказал Глазенберг инвесторам по телефону.

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