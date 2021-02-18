ВВП Монголии снизился на 5,3 процента в 2020 году — более мягкое падение, чем ожидалось

CentralAsia (MNG) - В 2020 году, по предварительной оценке производственного подхода, валовой внутренний продукт (ВВП) в текущих ценах составил 37,0 трлн тугриков или примерно $ 13 млрд, что на 322,3 млрд тугриков или $ 113,0 млн (0,9%) меньше по сравнению с предыдущим годом. ВВП в постоянных ценах 2010 года составил 18,0 трлн тугриков или $ 6,3 млрд, что на 1,0 трлн тугриков или $ 351 млн (5,3%) меньше по сравнению с предыдущим годом. Ранее эксперты проанализировали более жесткое падение. По словам экономика Ч.Хашчулуун ВВП Монголии снизился на 5,3 процента в 2020 году. Это более мягкое падение, чем ожидалось.

В четвертом квартале 2020 года ВВП с поправкой на сезонные колебания в постоянных ценах 2010 года увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Темпы роста ВВП в постоянных ценах 2010 года в 2018 и 2019 годах составили 7,2% и 5,2% соответственно. Однако темпы роста ВВП в постоянных ценах 2010 года составили -10,7% в первом квартале 2020 года, -9,7% в первой половине 2020 года, -9,3% в первые 9 месяцев 2020 года и -5,3% в 2020 году. В четвертом квартале 2020 года с учетом сезонных колебаний ВВП в постоянных ценах 2010 года увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается вклада секторов в темп роста ВВП -5,3% в постоянных ценах 2010 года, на сектор горнодобывающей промышленности и карьеров приходится -2,0 процентных пункта, на сектор услуг -3,0 процентных пункта, в котором на сектор транспорта, информации и связи приходится -1,5 процентных пункта, на сектор оптовой и розничной торговли приходится -1,3, а чистые налоги на продукты составляют -1,1 процентных пункта.

В 2020 году добавленная стоимость сельскохозяйственного сектора в постоянных ценах 2010 года составила 2,7 триллиона тугриков (около $ 947,3 млн), увеличившись на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. Добавленная стоимость в животноводстве увеличилась на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение произошло в основном за счет увеличения продукции животноводства на 5,9%.

источник: Национальное статистическое управление.

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