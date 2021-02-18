Вода является вероятным вектором передачи вируса млекопитающим в экосистемах Африки и Монголии

CentralAsia (MNG) - Вода необходима для всей жизни, но ее доступность может быть ограничена. В географических районах с засушливым сезоном животные собираются возле немногих источников пресной воды, часто достигая большой плотности. В этих местах многие животные разных видов приходят в одни и те же места для питья, потенциально выступая в качестве ключевых мест для передачи патогенов внутри и между видами.

Международная группа ученых под руководством Немецкого института зоопарков и дикой природы им. Лейбница (Leibniz-IZW) предполагает, что вирусы могут использовать ограниченные источники пресной воды в качестве переносчика для распространения вируса среди животных.

Ключевое предсказание этой идеи состоит в том, что вирусы животных остаются стабильными и заразными в воде.

Команда проверила эту идею, взяв пробы водоемов в экосистемах Африки и Монголии с ярко выраженными засушливыми сезонами и выращиванием вирусов в такой воде. Научные результаты показали, что это действительно возможно, и они опубликованы в Science of the Total Environment.

Распределение пресной воды варьируется географически и сезонно, в таких местах, как Восточная Африка и Центральная Азия, наблюдается явный сезонный дефицит. Нехватка воды приводит к частым, нестабильным скоплениям многочисленных видов диких животных вблизи источников пресной воды. Целью научно-исследовательской работы было определить, является ли вирусная стабильность в ограниченных водных источниках достаточной для некоторых вирусов млекопитающих, что позволит им распространяться через водную среду.

Герпесвирусы лошадей (EHV) были выбраны в качестве модели, поскольку, как известно, они остаются стабильными и заразными в воде в течение нескольких недель в лабораторных условиях и циркулируют в дикой природе как в Африке, так и в Монголии.

«Из нашей предыдущей работы, особенно с зебрами в Африке, мы знали, что лошадиные подвергаются стрессу, когда они вынуждены собираться вместе в засушливый сезон. Когда мы посмотрели на эффекты стресса у зебр, содержащихся в неволе, мы увидели, что он был связан с выбросом сверхвысокого напряжения в окружающую среду. Это говорит о том, что именно в то время, когда животные вынуждены собираться вместе, они, скорее всего, подвергаются стрессу и выделяют вирусы. Стресс действует как своего рода сигнал для вируса попасть в воду, чтобы заразить большее количество людей», - говорит профессор Алекс Гринвуд, руководитель этой научной работы.

«Конгрегации также помогают объяснить некоторые странные результаты, полученные как от содержащихся в неволе, так и от свободно живущих диких животных, таких как заражение непарнокопытных EHV, например, носорогов», - объясняет доктор Питер Сибер из Leibniz-IZW, который собирал пробы воды в Восточной Африке. «Если носороги делят воду с непарнокопытными, они, вероятно, подвержены воздействию вируса», - добавляет доктор Санатана Сойлеметзиду из Leibnz-IZW, который собирал образцы воды и животных в Монголии.

Чтобы подтвердить, что вся концепция воды как вирусного вектора основана на том, чтобы показать, что EHV остается стабильной в окружающей воде. «Мы не знали, чего ожидать, учитывая, что культивирование вирусов из окружающей среды является сложной задачей, учитывая все другие микробы, которые могут расти, когда вы пытаетесь изолировать вирус», - комментирует доктор Аниша Дайарам, ведущий автор Leibniz-IZW. Дайарам и ее коллегам удалось сделать именно это, используя образцы воды, собранные как в Африке, так и в Монголии. В условиях культивирования клеток они продемонстрировали, что EHV действительно могут реплицироваться и остаются заразными.

Это, по-видимому, объясняет довольно странный результат, заключающийся в том, что вирусная эволюция сверхвысоких вирусов ограничена. Вирусы имеют тенденцию к быстрому развитию, но вирусы EHV мало меняются с течением времени и в этом смысле удивительно стабильны.

EHV, обнаруженные в Монголии и Африке, почти идентичны таковым у домашних лошадей. Это может представлять собой ограничение или состояние равновесия для сверхвысокого давления, обнаруженного в водяных скважинах.

«Наши результаты показывают, что стабильность EHV в воде может быть результатом длительного эволюционного процесса, который привел к тому, что такие вирусы были действительно адаптированы к использованию воды в качестве переносчика», - объясняет доктор Александр Куртиоль, другой ученый Leibniz-IZW, участвовавший в этой научной работе.

EHV — не единственные вирусы, которые могут передаваться через воду. Дальнейшие исследования должны выяснить, могут ли другие вирусы использовать воду таким же образом, как переносчики, для распространения среди животных. Работа также предполагает, что понимание вирусной динамики в некоторых случаях потребует выхода за рамки взаимодействия вируса с хозяином и должно включать адаптацию к передаче через окружающую среду.

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