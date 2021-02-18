Репо-финансирование Банка Монголии будет увеличено до двух триллионов тугриков

CentralAsia (MNG) - На вчерашнем очередном заседании Кабинета министров Монголии был утвержден комплексный план в размере 10 триллионов тугриков (около $3,5 млрд) для защиты здоровья и возрождения экономики.

В этом контексте репо-финансирование Банка Монголии, составляющее один триллион тугриков (около $350 млн) в год, будет увеличено до двух триллионов тугриков(около $700 млн) /Увеличить 300 миллионов тугриков (около $105,2 тыс.) для малых и средних предприятий до 500 миллионов тугриков (около $175,4 тыс.) и 1 миллиард тугриков (около $350 млн) для экспорта, не связанного с добычей полезных ископаемых, до 3 миллиардов тугриков (около $1,05 млн)/.

Из-за пандемии экономика, которая выросла на 5,2 процента в 2019 году, резко сократилась примерно на 6 процентов в 2020 году. В результате в третьем квартале 2020 года количество сотрудников в более чем 46 000 компаний сократилось на 70 000. Имея это в виду, правительство решило реализовать политику и цели по защите здоровья граждан и возрождению экономики до 2023 года.

Ожидается, что с реализацией плана экономические показатели выйдут на уровень 2019 года, который был до пандемии.

Сделки РЕПО на условиях обратного выкупа ценных бумаг — это один из наиболее эффективных способов получения оперативного финансирования для бизнеса, а также инструмент получения дополнительного дохода от сформированного инвестором портфеля ценных бумаг (если инвестор продает по сделке РЕПО ценные бумаги и реинвестирует полученные средства в краткосрочные инструменты, доходность которых превышает процентную ставку РЕПО).

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