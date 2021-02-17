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  18 февраля 2021
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Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован из-за плохого самочувствия

CentralAsia (CA) -  Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, доставлен в лондонскую больницу короля Эдварда VII после того, как почувствовал себя плохо, сообщили в Букингемском дворце.

Там добавили, что госпитализация является мерой предосторожности.

Источник ВВС во дворце сообщает, что принц был доставлен в больницу на машине и после осмотра оставлен на несколько дней для наблюдения за его состоянием (Филипп отказался от прав два года назад после аварии).

По словам источника, плохое самочувствие члена королевской семьи не связано с коронавирусом.

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