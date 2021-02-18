На утро 18 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 869 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 869 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 114;
- город Нур-Султан - 105;
- город Алматы - 105;
- Западно-Казахстанская область - 84;
- Акмолинская область - 72;
- Восточно-Казахстанская область - 71;
- Костанайская область - 69;
- Карагандинская область - 65;
- Алматинская область - 61;
- Атырауская область - 35;
- Северо-Казахстанская область - 32;
- Актюбинская область - 19;
- Жамбылская область - 11;
- город Шымкент - 8;
- Туркестанская область - 8;
- Кызылординская область - 6;
- Мангистауская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 204 924 случая коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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