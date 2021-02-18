На утро 18 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 869 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 869 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 114;

- город Нур-Султан - 105;

- город Алматы - 105;

- Западно-Казахстанская область - 84;

- Акмолинская область - 72;

- Восточно-Казахстанская область - 71;

- Костанайская область - 69;

- Карагандинская область - 65;

- Алматинская область - 61;

- Атырауская область - 35;

- Северо-Казахстанская область - 32;

- Актюбинская область - 19;

- Жамбылская область - 11;

- город Шымкент - 8;

- Туркестанская область - 8;

- Кызылординская область - 6;

- Мангистауская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 204 924 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения