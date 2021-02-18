В Турции могила монгольского нойона считается святой

CentralAsia (MNG) - В Токате гробница, в которой находится могила монгольского нойона, горожане считают мавзолеем святого. Хотя некоторые граждане ходят к святыне, чтобы помолиться, эксперты утверждают, что нет никаких источников, что монгольский нойон был ученым или религиозным человеком, пишет турецкое информагентство Haberler.

Гробница, расположенная на бульваре Токат Газиосманпаша, привлекает внимание своей историей, а также интересным архитектурным сооружением. Согласно историческим источникам, гробница принадлежит Нуреддину бин Эсентимуру (Есөнтөмөр), одному из монгольских нойонов, который прибыл в Анатолию в 1243 году после войны Кеседаг и оставался в Анатолии много лет.

Есть люди, которые молятся, потому что могила, построенная после смерти монгольского нойона, умершего в 1314 году, воспринимается как могила святых.

Как сказал доктор Мурат Сердар, профессор факультета науки, истории и литературы университета Токата Газиосманпаша (TOGÜ), после Кеседагской войны в 1243 году монголы поселились в округе Анатолии и в районе Токата использовали Казову как зимовку. Как известно, когда в 1314 году умер Нуреттин бин Эсентимур, он был похоронен здесь и была построена гробница. Структура гробницы похожа на могилы в Караханлы. Потому что архитектурный стиль в здании больше похож на строения регионов Хорасан и Трансоксиана, чем на анатолийскую.

Утверждая, что в исторических источниках есть информация о том, что человек, могила которого находится в ложе, является орденом, то есть военным, Сердар сказал: «Нет никаких источников, что он ученый или религиозный человек. В любом случае, о нем не так много источников. После того, как он стал мусульманином, его звали Нуреддин».

Абдулла Гюль, много лет проработавший таксистом, заявил, что у него мало информации о человеке, лежащем в гробнице, и говорит, что лежащий здесь человек — монгольский правитель, некоторые говорят, что это благословенный человек. Мы ждем некоторых сведений об этом месте от историков. Сюда приходят молиться, зажигать свечи. «По четвергам и пятницам приходит много людей», - говорит он.

По информации Парка культуры, гробница, построенная во имя эмира Нуреддина Ибн-и Эсентимура была восстановлена ​​в 1935 году. Гробница покрыта восьмиугольным пирамидальным конусом в форме звезды из тесаного камня и кирпича на квадратном пространстве.

Монголы, вышедшие на историческую арену в начале XIII века, совершили беспрецедентные расправы. Больше всего от этой резни выиграли мусульмане.

Масштабы ущерба, нанесенного монгольским нашествием, которое профессор Осман Туран назвал «доминирующим представителем исламской цивилизации», четко отражены в работах современных мусульманских авторов.

В своем труде «Ибн аль-Эсир аль-Камиль Фи'т-Тарих» он писал, что монголы «не оставили никого в живых на земле, они убивали всех, мужчин, женщин, детей, и даже убивали зародыши, которые носили беременные женщины, разрезая им животы. Казвини, автор произведения под названием Нюжетюль-Кульуб, заявил, что «последствия разрушений и резни, вызванные монголами, не могут быть компенсированы даже через тысячу лет, и мир не может вернуться к своему прежнему состоянию».

































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