В США из-за снежных бурь погибли больше 20 человек

- Азия и мир, общество
- 9:11, 18 февраля 2021
- Просмотров: 1131 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Сильнейшая снежная буря, которая ударила по южным штатам США, привела к смерти по меньшей мере 21 человека и оставила миллионы людей без электричества.
Как сообщает ВВС, больше всего пострадал Техас, где энергосистема не выдерживает резкого роста потребления.
Из-за крайне необычных для юга США погодных условий погибли некоторые жители штатов Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури.
По данным американских метеорологов, к вечеру 17 февраля среды снежная буря в Техасе начала успокаиваться. Но предупреждения об экстремальных погодных условиях продолжают действовать в отношении регионов, где живет более 100 млн человек.
Ожидается, что рекордные холода в южных регионах США будут держаться еще в течение нескольких дней. Сейчас снегом покрыто более 71% всей американской территории.
Снежная буря ударила даже по северным и центральным частям Мексики, где от периодических отключений электричества пострадали миллионы людей.