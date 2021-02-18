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  18 февраля 2021
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В Каракалпакстане обнаружили кладбище ослов. Начата проверка

CentralAsia (UZ) -  В Элликкалинском районе Каракалпакстана обнаружили кладбище ослов.

Как передает УзА, кости ослов обнаружили в трех локациях. Только в одной из них были найдены ребра 55 ослов.

Об инциденте стало известно после распространения видео в социальных сетях 12 февраля текущего года. Отмечается, что мясо ослов продавали людям.

Местный блогер канала «Ellikqala Info» Достон Болтаев обнаружил в пустынной местности на востоке Элликкалинского района свежие кости более пятидесяти убитых ослов. Болтаев сообщил, что позже вблизи этой местности были найдены кости еще более десятка убитых ослов.

«Ослов резал опытный мясник, так как мясо гладко отделили от ребер. Если бы мясо было бы предназначено для зоопарка, то здесь не было бы костей», - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, отдела ветеринарии и развития животноводства, а также представители других соответствующих организаций проверяют деятельность всех мясников.

Кроме того, специалисты проверяют местную бойню.

Об инциденте также сообщили в районный хокимият, прокуратуру и РОВД.

Три года назад недалеко от Самарканда также было найдено кладбище ослов. Тогда эта новость взорвала социальные сети.

Позже удалось установить, что группа из пяти человек в течение месяца занималась ослиным бизнесом. Однако судебная инстанция Самарканда решила, что в действиях этой группы не было выявлено признаков преступления.

Судья привлек пятерых лиц к административной ответственности, признав их виновными в жестоком обращении с животными. Они выплатили штраф в размере двух минимальных зарплат.

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