В Монголии за сутки выявлено 49 новых случаев COVID-19. Всего — 2493

CentralAsia (MNG) - В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 40 217 человек, коронавирус был диагностирован у 49 человек в столице страны.

10 из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 25 человек. Таким образом, всего в Монголии 1802 человека вылечились от коронавируса.

В результате общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Монголии составляет 2493 человека.

Из 678 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 94 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

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