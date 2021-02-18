За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 1061 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 188 606 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 22 291;

- Нур-Султан - 22 148;

- Восточно-Казахстанская область - 19 876;

- Атырауская область - 16 234;

- Павлодарская область - 15 954;

- Карагандинская область - 13 735;

- Акмолинская область - 11 520;

- Северо-Казахстанская область - 11 227;

- Костанайская область - 10 096;

- Западно-Казахстанская область - 9897;

- Алматинская область - 9091;

- Жамбылская область - 5525;

- Шымкент - 5501;

- Туркестанская область - 4104;

- Актюбинская область - 3938;

- Мангистауская область - 3863;

- Кызылординская область - 3606.

Коронавирус в Казахстане

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