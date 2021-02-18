За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 1061 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 188 606 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 22 291;
- Нур-Султан - 22 148;
- Восточно-Казахстанская область - 19 876;
- Атырауская область - 16 234;
- Павлодарская область - 15 954;
- Карагандинская область - 13 735;
- Акмолинская область - 11 520;
- Северо-Казахстанская область - 11 227;
- Костанайская область - 10 096;
- Западно-Казахстанская область - 9897;
- Алматинская область - 9091;
- Жамбылская область - 5525;
- Шымкент - 5501;
- Туркестанская область - 4104;
- Актюбинская область - 3938;
- Мангистауская область - 3863;
- Кызылординская область - 3606.
Коронавирус в Казахстане
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