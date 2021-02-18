В Туркменистане на месяц раньше зацвели фруктовые деревья

CentralAsia (TM) - В Туркменистане сильные морозы в декабре сменились аномально теплой погодой в феврале.

17 февраля температура воздуха в Ашхабаде достигла 28 градусов. 18 числа в Ахалском, Марыйском и Лебапском велаятах она может подняться до 31 градуса, сообщает «Метеожурнал».

Однако, во второй половине дня 18 февраля ожидается резкое похолодание. Возможны заморозки.

Из-за теплой погоды, удерживающейся несколько последних недель, в первой декаде февраля зацвели фруктовые деревья, что раньше обычного на 3-4 недели, пишет издание, предупреждая, что «столь ранее цветение фруктовых деревьев, как и начало вегетации и выхода растений из состояния покоя, не сулит ничего хорошего».

Ранее сообщалось, что январь 2021 года стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений в Ашхабаде с 1891 года, то есть за 130 лет.