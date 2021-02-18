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  18 февраля 2021
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Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В штате Нью-Джерси взорвали 39-этажное казино и отель Trump Plaza, в прошлом принадлежавший бывшему президенту США Дональду Трампу.

Это не стало самым большим сносом здания в истории США, пишет The New York Times.

На снос знаменитого здания пришли посмотреть многие жители города.

Впервые открывшись в 1984 году, Trump Plaza стало 10-м казино в Атлантик-Сити. После заявлений о банкротстве Трамп разорвал контракт с Trump Plaza в 2009 году. Из-за закрытия заведения тысячи людей остались без работы. Уже после прекращения функционирования казино в 2016 году права собственности на него перешли от Trump Entertainment Resorts к Icahn Enterprises.

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