Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео

кадр из видео

CentralAsia (CA) - В штате Нью-Джерси взорвали 39-этажное казино и отель Trump Plaza, в прошлом принадлежавший бывшему президенту США Дональду Трампу.



Это не стало самым большим сносом здания в истории США, пишет The New York Times.

На снос знаменитого здания пришли посмотреть многие жители города.



Впервые открывшись в 1984 году, Trump Plaza стало 10-м казино в Атлантик-Сити. После заявлений о банкротстве Трамп разорвал контракт с Trump Plaza в 2009 году. Из-за закрытия заведения тысячи людей остались без работы. Уже после прекращения функционирования казино в 2016 году права собственности на него перешли от Trump Entertainment Resorts к Icahn Enterprises.