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  18 февраля 2021
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В Узбекистане произошло землетрясение силой 3 балла

CentralAsia (UZ) -  По данным Республиканское Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 18 февраля в 05:06 по ташкентскому времени (00:06 по Гринвичу) в Узбекистане произошло землетрясение.

Координаты: 40,38 градуса северной широты; 67,41 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,7. Глубина 10 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 181 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила: в Джизаке - 47 км, 3 балла и Самарканде- 89 км, 2 балла.

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