В Ашхабаде построят парк «Ташкент»
- Туркменистан, общество
- 9:56, 18 февраля 2021
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CentralAsia (TM) - В Ашхабаде построят парк под названием «Ташкент», сообщил глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
По словам туркменского лидера, это станет продолжением своеобразного диалога двух столиц: в 2018 году в Ташкенте с участием президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева в Ташкенте был торжественно открыт парк «Ашхабад», там также есть улица имени туркменского поэта Махтумкули и его барельеф.
В Ашхабаде есть улица Алишера Навои и памятник узбекскому поэту.
По словам Бердымухамедова, в Дашогузской области проживает большая узбекская диаспора, вносящая значительный вклад в развитие Туркменистана.