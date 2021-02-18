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  18 февраля 2021
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В Ашхабаде построят парк «Ташкент»

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде построят парк под названием «Ташкент», сообщил глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

По словам туркменского лидера, это станет продолжением своеобразного диалога двух столиц: в 2018 году в Ташкенте с участием президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева в Ташкенте был торжественно открыт парк «Ашхабад», там также есть улица имени туркменского поэта Махтумкули и его барельеф.

В Ашхабаде есть улица Алишера Навои и памятник узбекскому поэту.

По словам Бердымухамедова, в Дашогузской области проживает большая узбекская диаспора, вносящая значительный вклад в развитие Туркменистана.

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