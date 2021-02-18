Евросоюз запускает программу по выявлению и изучению новых вариантов коронавируса

CentralAsia (CA) - Европейский Союз объявил, что в рамках своей стратегии по диверсификации источников вакцины от коронавируса, он заказал 300 млн дополнительных доз американской Moderna. Об этом сообщает Euronews.



Тем временем, американско-немецкая компания Pfizer/BioNTech сообщила, что ЕС получит от неё ещё 200 млн, но этого не смогла подтвердить на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии.



«Мы смогли договориться об этом огромном объеме — 2,3 млрд доз для Евросоюза и его соседей. Если приплюсовать 300 млн доз Moderna, то получится даже больше. Ни я, ни Еврокомиссия не были уведомлена ни о чём другом», - сказала Урсула фон дер Ляйен.



На вопрос, почему ЕС не собирается использовать вакцину «Спутник V», глава Еврокомиссии сказала, что российские разработчики не подавали заявку на её одобрение Европейским агентствам по лекарственным средствам. Фон дер Ляйен выразила удивление тем, что Москва продаёт свои дозы по всему миру, в то время, как её собственная программа вакцинации застопорилась.



Между тем, сотрудник Германского фонда Маршалла (США) признал, что Еврокомиссия всё более эффективно регулирует прививочный процесс.



Евросоюз также запускает программу по выявлению и изучению новых вариантов коронавируса под названием HERA incubator. Она поможет странам-членам ЕС объединёнными усилиями разрабатывать вакцины против штаммов, которые появятся в будущем.

