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  18 февраля 2021
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В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса

CentralAsia (CA) -  В лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. Как сообщил телеканал Yle, новый вариант вируса называется Fin-796H.

Отмечается, что мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.

В составе нового варианта инфекции присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах.

Предположительно, мутация развилась где-то за пределами Финляндии. «Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно», - сообщила доцент Vita Laboratoriot Тару Мери.

С конца 2020 года в мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Почти все они имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами.

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