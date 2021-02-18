В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса

CentralAsia (CA) - В лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса. Как сообщил телеканал Yle, новый вариант вируса называется Fin-796H.



Отмечается, что мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.



В составе нового варианта инфекции присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах.



Предположительно, мутация развилась где-то за пределами Финляндии. «Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно», - сообщила доцент Vita Laboratoriot Тару Мери.



С конца 2020 года в мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Почти все они имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами.

