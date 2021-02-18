Глава МИД Таджикистана принял генерального секретаря ОДКБ

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Васильевича Зася, находящегося с рабочим визитом в Таджикистане.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам поддержания мира и стабильности в зоне ответственности организации, своевременному реагированию на современные вызовы и угрозы, а также наращиванию взаимодействия государств-членов Организации в политико-дипломатической, военной, военно-технической и военно-экономической сферах.



В контексте председательства Таджикистана в ОДКБ С.Мухриддин отметил нацеленность страны на тесное взаимодействие с секретариатом и другими органами организации по поступательному продвижению приоритетных направлений председательства.



Собеседники провели обмен мнениями по дальнейшей координации внешнеполитических позиций, сближению подходов государств-членов по региональным и международным вопросам, обсудили ход подготовки к предстоящему межсезонному заседанию Совета министров иностранных дел ОДКБ, запланированному к проведению весной текущего года в Таджикистане.

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