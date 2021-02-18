В Узбекистане за сутки выявили 51 новый случай коронавируса. Всего 79548

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17 февраля количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 79 548 (+51).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в Андижанской, Наманганской, Ташкентской областях и в городе Тагшкенте.

Общее число вылеченных пациентов составило 78 059 (+66), а показатель выздоровления 98%.

️В настоящее время из 867 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в критическом.