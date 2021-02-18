В Узбекистане за сутки выявили 51 новый случай коронавируса. Всего 79548

- Узбекистан, общество
- 11:14, 18 февраля 2021
- Просмотров: 277
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17 февраля количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 79 548 (+51).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в Андижанской, Наманганской, Ташкентской областях и в городе Тагшкенте.
Общее число вылеченных пациентов составило 78 059 (+66), а показатель выздоровления 98%.
️В настоящее время из 867 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в критическом.