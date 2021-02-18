В Узбекистане после заявлений США изучают наличие токсичных веществ на авиабазе «Карши-Ханабад»

CentralAsia (UZ) - Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды изучает на токсичность территорию авиабазы «Карши-Ханабад». Об этом на пресс-конференции в среду сообщил заместителя председателя Госкомэкологии Исломбек Бокижонов.

Дональд Трамп в последний день президентства поручил проверить здоровье американских военнослужащих, находившихся на авиабазе «Карши-Ханабад» (K2) в Узбекистане в 2001—2005 годах. Сообщается, что они могли подвергаться воздействию токсичных веществ и радиации.

«У нас были большие плантации, большие земли в сфере хлопководства. Раньше в каждом регионе был небольшой аэродром, откуда самолёты распыляли хлопковые поля химическими веществами, гербицидами (химические вещества, применяемые для уничтожения растительности — ред.) … У нас, если не ошибаюсь, есть 17 химических полигонов, а также ещё около 33 полигонов, которые мы рекультивировали и закрыли», — заявил замглавы Госкомэкологии.

Бокижонов предположил, что на авиабазе K2 тоже мог находиться «химический» полигон.

«Что касается Ханабада, где размещались военные США, то там была военная, охраняемая зона. У нас до сих пор не было возможности туда проникнуть и изучить состояние [базы], так как объект был на их балансе… Как нам удалось узнать, там тоже был такой аэродром, где были [химические вещества], влияющие на дыхательные пути, и который использовался для распыления лекарств на полях», — отметил он.

По его словам, комитет в настоящее время проводит изучение в своих лабораториях, чтобы внести ясность, действительно ли там были токсичные вещества и радиация.

20 июля 2020 года американские конгрессмены, демократ Стивен Линч и республиканец Марк Грин, обнародовали засекреченные документы Минобороны. Согласно сведениям, военнослужащие США в период с 2001 по 2005 год могли подвергаться воздействию ядовитых веществ в ходе службы на аэродроме «Ханабад» под городом Карши. Конгрессмены потребовали рассекретить данные сведения, чтобы выделить средства для лечения американских военных, проходивших службу в Узбекистане.



Выяснилось, что в 2001 году из-за разливов авиатоплива военные США могли дышать испарениями, которые могут повлечь неблагоприятные последствия для здоровья человека. Кроме того, существует версия, что все военнослужащие армии США могли иметь ежедневный контакт с радиацией, а именно обеднённым ураном и асбестом.