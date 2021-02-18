Эмомали Рахмон посетит Ташкент

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сегодня встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел республики Сироджиддином Мухриддином, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источника в правительстве Таджикистана.



По его словам, в ходе душанбинского визита главы МИД Узбекистана планируется обсудить вопросы наращивания сотрудничества двух государств в сферах экономики, торговли, энергетики, аграрного сектора, транспорта, обороны и безопасности.



Ожидается, что Камилов передаст приглашение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева главе Таджикистана Эмомали Рахмону принять участие в работе Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в июле в Ташкенте.



При этом источник отметил, что на встречах не планируется рассмотрение вопроса открытия наземных КПП на границах двух государств.

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