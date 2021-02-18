В Монголии госорганизациям поручено работать в режиме экономии до 2021 года

CentralAsia (MNG) - Кабинет министров Монголии провел очередное еженедельное заседание и издал приказ всем государственным и местным правительственным организациям и предприятиям, полностью или частично принадлежащим государству, за исключением тех организаций, которые непосредственно реагируют на COVID-19, принять следующие меры по снижению затрат до конца 2021 года.

• снижение утвержденных бюджетных расходов более чем на 10 процентов за счет сокращения ненужных расходов;

• сдерживать повышение заработной платы, вознаграждений и стимулов для сотрудников;

• оптимизировать распределение рабочих обязанностей и исключить дублирование работ и задач;

• воздержаться от покупки легковых автомобилей и офисной мебели;

• не организовывать публичные торжества, такие как юбилеи, а также корпоративные вечеринки, корпоративные поездки и выездные мероприятия, а также мероприятия или соревнования талантов, спортивные мероприятия или соревнования, если иное не одобрено правительством;

• производство документальных фильмов, телешоу и сериалов, предназначенных для популяризации компании и ее сотрудников среди общественности, а не для информирования общественности об официальных решениях и законодательных актах и их исполнении, не допускается;

• избегать отправки бумажных поздравительных открыток, дарить подарки и сувениры, а также спонсировать любые мероприятия;

• снизить счета за электричество, отопление и воду как минимум на 20 процентов;

• отложить замену рабочей формы, оборудования и инструментов сотрудников административных организаций;

• переход на онлайн-систему обмена документами и файлами во внутренних коммуникациях с целью снижения расхода бумаги и затрат на печать.

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