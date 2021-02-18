Таджикистан получит помощь в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков, - Генсек ОДКБ

CentralAsia (TJ) - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась и секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода 17 февраля в Душанбе обсудили проведение в Таджикистане заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ весной этого года.

В ходе встречи был обсужден вопрос реализации приоритетов таджикской стороны в сфере противодействия современным вызовам и угрозам на период председательства Таджикистана в ОДКБ в 2021 году, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

"В настоящее время идет работа по подготовке и согласованию целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Также мы придаем большое значение проведению в этом году запланированного на территории Таджикистана специального учения с органами управления и формированиями сил специального назначения из состава КСОР ОДКБ "Кобальт-2021", во время которого предполагается отработать борьбу с незаконными вооруженными формированиями", - отметил Станислав Зась.

Генсек ОДКБ и секретарь Совбеза Таджикистана также обсудили проведение международной антинаркотической региональной операций постоянного действия "Канал", штаб проведения которой на первом этапе в текущем году планируется развернуть в Душанбе. Основная цель операции - перекрытие канала поставок наркотиков из Афганистана по так называемому северному маршруту, говорится в сообщении агентства.

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