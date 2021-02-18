Полиция применила резиновые пули против протестующих в Испании. Фото

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CentralAsia (CA) - В Барселоне и других городах Испании вторую ночь подряд продолжаются столкновения полиции с демонстрантами, которые протестуют против задержания каталонского рэпера Пабло Хаселя, приговоренного к тюремному заключению за оскорбление короля и полиции в твитах и текстах своих песен.



В понедельник рэпер забаррикадировался в здании университета города Льейда (Лерида) на северо-востоке Каталонии и заявил, что полицейским придется взять его силой. После нескольких часов противостояния музыканта арестовали.



В тот же вечер в Барселоне и других испанских городах начались массовые выступления в поддержку Хаселя, которые сопровождались столкновениями. В четырех населенных пунктах задержаны по меньшей мере 29 человек. В Мадриде демонстрации вначале были мирными, однако затем протестующие начали бросать в полицейских бутылки и камни, те ответили слезоточивым газом, резиновыми пулями и свето-шумовыми гранатами.