Монгольская авиакомпания MIAT доставит первую партию оксфордовской вакцины

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии планировало привезти вакцину Oxford AstraZeneca 22 февраля и начать вакцинацию постепенно.

На начальном этапе 150 тысяч доз вакцины будут доставлены из Индии, а стоимость прямого рейса МИАТ будет финансироваться из резервного фонда правительства.

Министры соответствующих секторов были обязаны доставить вакцину в установленное время, перевезти ее на грузовике со складом и начать вакцинацию поэтапно.

Кроме того, решены необходимые расходы госслужащим, работающим на улицах, в изоляторах, блокпостах, а одноразовые средства защиты, перчатки, маски и дезинфицирующие средства будут предоставлены из государственного резерва.

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