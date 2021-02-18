[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская авиакомпания MIAT доставит первую партию оксфордовской вакцины

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии планировало привезти вакцину Oxford AstraZeneca 22 февраля и начать вакцинацию постепенно.

На начальном этапе 150 тысяч доз вакцины будут доставлены из Индии, а стоимость прямого рейса МИАТ будет финансироваться из резервного фонда правительства.

Министры соответствующих секторов были обязаны доставить вакцину в установленное время, перевезти ее на грузовике со складом и начать вакцинацию поэтапно.

Кроме того, решены необходимые расходы госслужащим, работающим на улицах, в изоляторах, блокпостах, а одноразовые средства защиты, перчатки, маски и дезинфицирующие средства будут предоставлены из государственного резерва.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Джефф Безос вновь возглавил список богатейших людей мира
  • Северную Корею обвинили в попытке украсть вакцинные технологии у Pfizer
  • В Нидерландах вернули комендантский час спустя день после его отмены


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com