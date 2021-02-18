На Узбекско-Венгерском бизнес-форуме в Будапеште подписали 12 инвестиционных проектов

CentralAsia (UZ) - 17 февраля текущего года в рамках пребывания правительственной делегации Узбекистана в Венгрии в Будапеште состоялся Узбекско-Венгерский бизнес-форум, собравший на своей площадке ряд представителей деловых кругов двух стран.

В церемонии открытия форума приняли участие заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ключевой темой мероприятия стали вопросы укрепления двусторонних связей между деловыми сообществами двух стран, как решающего фактора дальнейшего развития инвестиционного и торгово-экономического узбекско-венгерского сотрудничества.

По итогам мероприятия был подписан ряд двусторонних соглашений по реализации 12 инвестиционных проектов в различных регионах Узбекистана в сферах птицеводства, рыбоводства, животноводства и пищевой промышленности. Помимо этого, была согласована дальнейшая совместная проработка 76 новых перспективных инвестиционных проектов, из которых по 26 проектам уже определены партнеры с узбекской и венгерской сторон, и ведутся предметные переговоры.

Также были подписаны соглашение о сотрудничестве между Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Венгерским агентством по развитию торговли, соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО) и Ассоциацией венгерских туристических агентств и туроператоров Венгрии по наращиванию объемов взаимных туристических потоков, а также соглашение о сотрудничестве между Агентством по развитию фармацевтической отрасли Республики Узбекистан и Фармакологическим кластером Венгрии по совершенствованию системы образования в сфере фармацевтики.