Премьер-министр Грузии ушел в отставку

Георгий Гахария

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Об этом Гахария сообщил во время брифинга, передает РИА Новости.

«К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность», - заявил он.



В офисе партии «Единого национального движения» аплодисментами приняли решение Гахарии и скандируют, что они победили.