Премьер-министр Грузии ушел в отставку
- Азия и мир, общество
- 13:02, 18 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Об этом Гахария сообщил во время брифинга, передает РИА Новости.
«К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность», - заявил он.
В офисе партии «Единого национального движения» аплодисментами приняли решение Гахарии и скандируют, что они победили.