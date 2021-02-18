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  18 февраля 2021
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Премьер-министр Грузии ушел в отставку
Георгий Гахария
Георгий Гахария

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Об этом Гахария сообщил во время брифинга, передает РИА Новости.

«К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность», - заявил он.

В офисе партии «Единого национального движения» аплодисментами приняли решение Гахарии и скандируют, что они победили.

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