[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии в январе родились 138 близнецов

CentralAsia (MNG) -  Согласно «Электронной регистрации рождений» Министерства здравоохранения Монголии, за январь 2021 года по всей стране родились 5817 детей. Из общего числа новорожденных 2971 — мальчик, 2846 — девочка, и 138 близнецов.

Было зарегистрировано 8 (0,1%) домашних родов, что на 8 (50%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается возрастной группы, 3,7% родивших матерей в возрасте до 20 лет, 92,1% — в возрасте от 20 до 39 лет и 4,2% — в возрасте от 40 лет и старше.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 796 человек
  • Американцы назвали лучших и худших президентов США
  • Вода является вероятным вектором передачи вируса млекопитающим в экосистемах Африки и Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com