В Монголии в январе родились 138 близнецов

CentralAsia (MNG) - Согласно «Электронной регистрации рождений» Министерства здравоохранения Монголии, за январь 2021 года по всей стране родились 5817 детей. Из общего числа новорожденных 2971 — мальчик, 2846 — девочка, и 138 близнецов.

Было зарегистрировано 8 (0,1%) домашних родов, что на 8 (50%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается возрастной группы, 3,7% родивших матерей в возрасте до 20 лет, 92,1% — в возрасте от 20 до 39 лет и 4,2% — в возрасте от 40 лет и старше.

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