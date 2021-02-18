Умер российский актер Андрей Мягков из «Иронии судьбы»
- Азия и мир, общество
- 13:42, 18 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - В возрасте 83 лет умер советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков. Об этом 18 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на Московский Художественный театр имени Чехова.
Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность, пишет Telegram-канал «112».
Актер начал свою карьеру в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».