[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Умер российский актер Андрей Мягков из «Иронии судьбы»
Андрей Мягков
Андрей Мягков

CentralAsia (CA) -  В возрасте 83 лет умер советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков. Об этом 18 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на Московский Художественный театр имени Чехова.

Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность, пишет Telegram-канал «112».

Актер начал свою карьеру в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

print
  • В Узбекистане побочные эффекты от китайской вакцины наблюдались у 0,3% испытуемых
  • Таможенный пост «Джартепа» на границе Узбекистана и Таджикистана открылся для студентов
  • В Монголии в январе родились 138 близнецов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com