Умер российский актер Андрей Мягков из «Иронии судьбы»

Андрей Мягков

CentralAsia (CA) - В возрасте 83 лет умер советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков. Об этом 18 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на Московский Художественный театр имени Чехова.



Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность, пишет Telegram-канал «112».

Актер начал свою карьеру в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».