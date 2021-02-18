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  18 февраля 2021
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Президент Мирзиёев в ходе визита в Наманган планирует осмотреть махалли

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утром 18 февраля отбыл в Наманганскую область.

Как сообщили в пресс-службе президента, основная цель визита - ознакомление с исполнением поставленных ранее задач, изучение условий в махаллях, определение дальнейших планов с учетом волнующих население проблем.

Запланировано посещение промышленных предприятий, ознакомление с сельскохозяйственными проектами и проводимой созидательной работой.

Две недели назад президент Узбекистана после неожиданного визита в махаллю "Шодиёна" в Фергане и раскритиковал ситуацию и уволил хокима, прокурора, главу УВД и руководителей налоговой инспекции города. После инцидента в Фергане местные власти соседнего Намангана немедленно приступили к восстановлению «отсталых махаллей», чтобы не допустить подобной ситуации с увольнением руководителей.

После визита в Фергану президент заявил в ходе селекторного совещания, что он будет наведываться в махали без предупреждения.

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