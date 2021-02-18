В России жестоко убита девушка из Туркменистана. В убийстве обвиняют гражданина Кыргызстана

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CentralAsia (TM) - В Екатеринбурге оперативники задержали предполагаемого убийцу 26-летней девушки из Туркменистана. Об этом 12 февраля сообщил региональный онлайн портал E1.RU.

Издание сообщает, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что тело девушки с перерезанным горлом нашли на прошлой неделе в квартире на улице Степана Разина и уже через несколько дней сыщики вышли на след подозреваемого. Операция по задержанию прошла 11 февраля, убийца пытался спрятаться на съемной квартире.

— Задержание провели вчера днем. Сопротивления он не оказал. Вину мужчина признает, рассказал что убил из-за денег. Cейчас идут следственные действия. Также его проверяют на другие преступления. — цитирует источника E1.RU.

Сообщается, что молодую уроженку Туркменистана убил ее знакомый — гражданин Кыргызстана, ранее судимый за хранение наркотиков. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).