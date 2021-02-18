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  18 февраля 2021
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В России за сутки коронавирус выявлен у более 13 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 13 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 494 (11,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 125 598 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 107,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 363 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 608 551 человек.

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