В России за сутки коронавирус выявлен у более 13 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 13 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 494 (11,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 125 598 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 107,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 363 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 608 551 человек.