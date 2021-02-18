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  18 февраля 2021
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Число жертв коронавируса в России приблизилось к 82 тысячам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 480 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 55 и Санкт-Петербурге — 42.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 81 926 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,1 млн человек, из них выздоровели — 3,6 млн, под медицинским наблюдением остается 608 551 пациент.

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