Число жертв коронавируса в России приблизилось к 82 тысячам

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 480 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 55 и Санкт-Петербурге — 42.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 81 926 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,1 млн человек, из них выздоровели — 3,6 млн, под медицинским наблюдением остается 608 551 пациент.