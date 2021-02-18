Большинство военных армии США отказывается прививаться от коронавируса, - СМИ

// AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI

CentralAsia (CA) - Тысячи американских военнослужащих отказываются от вакцинации против коронавируса или откладывают ее в связи с негативными слухами, циркулирующими в Интернете, сообщило агентство Associated Press (AP).

Как следует из сообщения, в некоторых армейских подразделениях лишь одна треть солдат согласна вакцинироваться. В то же время заместитель директора по операциям Объединенного штаба генерал-майор ВВС Джефф Талиаферро сообщил конгрессу, что, по «очень предварительным данным», только до двух третей военнослужащих, которым было предложено привиться, согласились на это.

АР отмечает, что «это все же выше, чем показатель по населению в целом». Согласно недавнему опросу Фонда Kaiser Family Foundation, согласны вакцинироваться только около 50 процентов американцев, пишет агентство.

У военного командования отказы от прививок вызывают особую тревогу в связи с тем, что военные часто несут службу и проживают в тесном контакте в условиях, когда социальное дистанцирование и ношение масок затруднены.