Эмомали Рахмон принял генерального секретаря ОДКБ

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася, находящегося в городе Душанбе с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.



В ходе беседы глава государства сделал акцент на приоритеты председательства Таджикистана в ОДКБ и утвердил согласованный план мероприятий на предстоящий период.



В продолжение беседы стороны обсудили задачи, стоящие сегодня перед организацией и рассмотрели некоторые актуальные вопросы региональной и международной повестки.



Президент Таджикистана отметил актуальность наращивания взаимодействия в рамках ОДКБ в вопросах эффективного противодействия тенденциям распространения в зоне ответственности организации деструктивных идеологий радикального толка, а также борьбы с киберпреступностью и другими противоправными действиями с использованием информационно-коммуникационных технологий.



В этом ряду было указано на важность активизации работы по реализации Решения СКБ «О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье», по проработке вопроса принятия Единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ.



При обсуждении вопросов международной и региональной повестки отдельное внимание было уделено развитию ситуации в Афганистане, а также тенденции возрастания глобальных угроз терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков.

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