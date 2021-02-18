Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 110 млн

CentralAsia (CA) - В мире количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 приблизилось к 110 миллионам. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.



Так, по состоянию на 18 февраля в мире зарегистрировано 109 943 604 случая коронавируса, число скончавшихся составляет 2,4 млн.



По числу заболевших и умерших лидируют США — 27,8 млн и 490 тыс. соответственно.



На втором месте по количеству зараженных находится Индия — 10,9 млн, затем Бразилия — 9,9 млн. В список стран с 3 млн зараженными и более входят Испания — 3,1 млн, Франция — 3,5 млн, Россия и Великобритания по 4 миллиона.

