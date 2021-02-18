В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - В Великобритании планируют намеренно заразить коронавирусом десятки здоровых добровольцев для изучения механизма его воздействия на организм, пишет Bloomberg.

Проведение эксперимента было одобрено Британским комитетом по этике клинических исследований и намечено на конец марта этого года.



Отмечается, что для участия в двух направлениях исследований набирают около 90 здоровых людей в возрасте от 18 до 30 лет.



В первом направлении планируют выяснить, какое минимальное количество вируса нужно, чтобы вызвать иммунный ответ. Предполагается, что это поможет определить факторы, которые влияют на условия передачи вируса.



В свою очередь ВОЗ отметила важность подобного рода исследований, так как для оценки эффективности и безопасности создаваемых вакцин потребуется меньшее количество участников.