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  18 февраля 2021
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В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом, - Bloomberg

CentralAsia (CA) -  В Великобритании планируют намеренно заразить коронавирусом десятки здоровых добровольцев для изучения механизма его воздействия на организм, пишет Bloomberg.

Проведение эксперимента было одобрено Британским комитетом по этике клинических исследований и намечено на конец марта этого года.

Отмечается, что для участия в двух направлениях исследований набирают около 90 здоровых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

В первом направлении планируют выяснить, какое минимальное количество вируса нужно, чтобы вызвать иммунный ответ. Предполагается, что это поможет определить факторы, которые влияют на условия передачи вируса.

В свою очередь ВОЗ отметила важность подобного рода исследований, так как для оценки эффективности и безопасности создаваемых вакцин потребуется меньшее количество участников.

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