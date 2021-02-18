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  18 февраля 2021
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Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с Путиным
// Акорда

CentralAsia (KZ) -  Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Акорда, главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС.

Токаев выразил удовлетворенность взаимодействием двух стран в противодействии пандемии. Запущено производство вакцины «Спутник V» в городе Караганде, достигнуты договоренности между правительствами о поставках российской вакцины в Казахстан.

Во исполнение достигнутых договоренностей и поручений правительства тесно взаимодействуют друг с другом, принимаются конкретные решения. Принято решение о том, что в этом году Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится в городе Кокшетау. Что касается формы проведения данного мероприятия, то конкретное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Владимир Путин выразил согласие со всеми предложениями Токаева в отношении дальнейшего развития ЕАЭС, укрепления его потенциала и авторитета. Президенты условились работать в тесном контакте друг с другом для решения проблем, возникающих в деятельности данного интеграционного объединения.

В ходе беседы также было поддержано предложение о продолжении совместной работы в энергетической сфере с учетом современных тенденций и вызовов на международных рынках.

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