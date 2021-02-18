Два автомобиля, угнанные более 10 лет назад в Оренбурге, нашли в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане обнаружили угнанные в России ГАЗель и ВАЗ-2106.

По данным СМИ, факты вскрылись, когда новые владельцы автомобилей пытались оформить их в местных отделениях управления безопасности дорожного движения. Во время проверки и выяснилось, что, к примеру, ВАЗ вывезли из Оренбурга еще весной 2000 года, до настоящего времени машина числилась в розыске.

История с ГАЗелью «всплыла» в Ташкентском области, когда мужчина, купивший авто, также обратился в органы регистрации. Этот автомобиль числился в розыске на территории РФ более 10 лет.

По данным фактам в республике проводится расследование.