Два автомобиля, угнанные более 10 лет назад в Оренбурге, нашли в Узбекистане

- Узбекистан, происшествия
- 17:08, 18 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане обнаружили угнанные в России ГАЗель и ВАЗ-2106.
По данным СМИ, факты вскрылись, когда новые владельцы автомобилей пытались оформить их в местных отделениях управления безопасности дорожного движения. Во время проверки и выяснилось, что, к примеру, ВАЗ вывезли из Оренбурга еще весной 2000 года, до настоящего времени машина числилась в розыске.
История с ГАЗелью «всплыла» в Ташкентском области, когда мужчина, купивший авто, также обратился в органы регистрации. Этот автомобиль числился в розыске на территории РФ более 10 лет.
По данным фактам в республике проводится расследование.