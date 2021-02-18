В Туркменистане мужчина зарезал своих дочь, внучку и себя

CentralAsia (TM) - Мужчину, который убил своих дочь и внучку в Туркменбаши, звали Игорь Попов. Как сообщают источники turkmen.news, причиной преступления стал затяжной конфликт в семье.

59-летний Игорь Попов находился в отношениях с женщиной по имени Наталья, но в последние полгода они не жили вместе. Мужчина проживал на заводе, где работал. Источники в окружении семьи говорят, что у него были крайне напряженные отношения с дочерью Анной и 14-летней внучкой Яной. Именно это, а не алкогольное опьянение, о котором сообщалось ранее, довело мужчину до срыва.

В ночь на 15 февраля Игорь находился в квартире в так называемом «заводском городке» в Туркменбаши, где жили дочь и две внучки. Семейная ссора переросла в поножовщину. Одни источники сообщают, что Игорь после убийства дочери и внучки сам ударил себя ножом в сердце. Другие — что Анна или Яна перед смертью успели нанести ему смертельные ранения.

Первоначально сообщалось, что в больницу с ножевыми ранениями доставлена младшая, трехлетняя внучка Попова. Теперь уточняется, что девочка почти не пострадала физически, хотя испытала тяжелый стресс. Конфликт происходил у нее на глазах, она была вся в крови. Поэтому медики решили ее госпитализировать. Но в итоге оказалось, что из телесных повреждений у девочки — только одна царапина.

«Насколько я знаю, никто из знакомых Игоря не винит, — заявила знакомая семьи. — Ему было очень тяжело. Дочь и внучка житья не давали и ему, и всем в округе. И маленькую внучку он не тронул, разве что поцарапал случайно».